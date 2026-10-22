В Омске появятся безлимитные проездные на целый год

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С начала 2027 года в общественном транспорте Омска планируют ввести безлимитные проездные билеты на день, неделю, три месяца и год. Об этом на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры сообщил директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

Нововведение направлено на оптимизацию маршрутной сети и создание комфортных условий для омичей, которые смогут выбирать наиболее подходящий формат поездок.

– Мы рассчитываем, что у каждого вида проездных билетов найдется свой покупатель, – отметил Кормилец.

Также проект предусматривает расширение пересадочного тарифа. Льготой на бесплатную пересадку в течение 45 минут после первой поездки смогут воспользоваться не только владельцы гражданских и школьных карт «Омка», но и пенсионеры и студенты.

Напомним, что школьники получили эту возможность недавно, она начала действовать 1 сентября. Пользоваться бесплатной пересадкой можно при поездках на муниципальном транспорте, а также на регулируемых маршрутах.