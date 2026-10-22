С омичей «состригли» 203 млн на повышении стоимости проезда в транспорте

Фото: МП «Электрический транспорт»

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте принесло бюджету Омска свыше 203 млн рублей за восемь месяцев 2026 года. Об этом на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры сообщил директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

– За 8 месяцев 2026 года экономический эффект составил 203 миллиона рублей с небольшим, – отметил Кормилец.

Основную часть доходов дали пересмотр мер поддержки и льготные выплаты (174,8 млн рублей), еще около 28,5 млн рублей город сэкономил благодаря брутто-контрактам с перевозчиками.

Председатель комитета Юрий Арчибасов напомнил, что в январе 2027 года омичей ждет очередное повышение платы за проезд. Напомним, что стоимость билета при оплате по «безналу» поднимется с 40 до 42 рублей. Наличными придется отдавать не 47, а 49 рублей.