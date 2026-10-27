«Ультрамутант»: России грозит мутировавший штамм ковида

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В России в ближайшее время может появиться новый штамм коронавирусной инфекции PJ.2.1, получивший неофициальное название «ультрамутант» из-за большого числа генетических изменений. Специалисты не исключают, что единичные случаи заражения уже произошли в государстве, однако пока остались незамеченными. Об этом «Известиям» заявил руководитель центра превосходства «Персонализированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

– Вполне возможно, что отдельные завозные случаи уже произошли, но остались незамеченными, – отметил ученый.

Впервые данную разновидность вируса выявили в мае 2026 года на территории Канады, США и Испании. Проведенные исследования продемонстрировали, что штамм обладает повышенной способностью связываться с клеточным рецептором ACE2, который облегчает проникновение патогена в человеческий организм. При этом исследователи пока не зафиксировали у него более выраженного механизма уклонения от антител по сравнению с уже изученными вариациями.

Ризванов также подчеркнул, что возможное проникновение вируса в страну автоматически не означает его доминирования. По словам эксперта, многие штаммы, вызывавшие первоначальную тревогу медицинского сообщества, впоследствии не получили массового распространения.