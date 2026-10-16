Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

В Омск вернется осенняя погода с дождями и заморозками

В течение дня воздух прогреется до +12 °C.
Уборка листвы на даче осень

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 16 октября, днем в Омске и Омской области температура воздуха составит +7…+12 °C.

В течение дня ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Ночью температура воздуха опустится до +1…+6 °C, а при прояснении – до –4 °C. Ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки и туман. Юго-западный ветер ослабеет до 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжит падать.

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·Общество·Алексей Новиков

В Омск вернется осенняя погода с дождями и заморозками

В течение дня воздух прогреется до +12 °C.
Уборка листвы на даче осень

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 16 октября, днем в Омске и Омской области температура воздуха составит +7…+12 °C.

В течение дня ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Ночью температура воздуха опустится до +1…+6 °C, а при прояснении – до –4 °C. Ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки и туман. Юго-западный ветер ослабеет до 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжит падать.

2490
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Рубрика - Общество