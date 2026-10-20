Конец эпохи Полежаева, крах «Мостовика» и первые беженцы с Украины: как жил Омск в начале «десятых»

РИА «Омск-информ» представляет вторую часть спецпроекта, посвященного 20-летнему юбилею агентства (первый материал здесь). События 2011–2015 годов глазами наших журналистов. Завершение эпохи Полежаева, «Авангард» в одном шаге от первого Кубка Гагарина, период громких уголовных дел и больших «посадок», стремительное банкротство «Мостовика», ураган «Лёня» и первые беженцы с Украины. Первая половина «десятых» годов была действительно богатой на инфоповоды.

2011 год: завершение войны «город-область», новая команда «Информа» и Сумманен навсегда

Фото: admomsk.ru

Из мэров – в депутаты

Главным событием 2011 года в Омске стало завершение политической войны между областным правительством и городской администрацией. Формально победила команда губернатора Леонида Полежаева – его противник, мэр Омска Виктор Шрейдер, был вынужден уйти в Госдуму. Однако все его сподвижники остались на своих местах, а до досрочных выборов мэра в июне 2012 года обязанности градоначальника исполняла многолетний зам Шрейдера Татьяна Вижевитова. Свои полгода она, кстати, отработала на крепкую четверку.

Для Полежаева окончание войны с городом стало началом заката политической карьеры. В апреле 2012 года на волне омоложения губернаторского корпуса его сменил выходец из структур «Газпрома» Виктор Назаров. В должность главы региона он вступил в конце мая, но это уже отдельная история.

Аллес капут

Одним из самых резонансных дел года стал суд над бывшим начальником УФМС по Омской области Владимиром Аллесом. Следствие установило, что с июня 2007 года по март 2010 года он при посредничестве своей супруги Раисы Аллес получал деньги от гражданки Китая Ван Ин.

По версии следствия, Аллес оказывал «общее покровительство» предпринимательской деятельности Ван Ин: помогал с выдачей разрешений на работу для китайских граждан, а также добивался смягчения административных взысканий (например, за незаконный въезд и проживание). В итоге следствие инкриминировало около 12 эпизодов получения взяток, общая сумма полученных взяток оценивалась в 940 тысяч рублей. Аллеса приговорили к 5,5 года строгого режима, его супруга получила штраф в размере полмиллиона рублей.

Фото: max.ru/shelest_sn

В детский сад – через суд и голодовку

2011 год на федеральном уровне был объявлен Годом ребенка, но, как это часто бывает в России, именно в «тематический» год вскрывается масса проблем в этой сфере. В Омске родителям дошкольников пришлось буквально воевать с чиновниками за места в детских садах.

В конце января отчаявшаяся молодая мать Айнаш Эрешова подала иск к мэрии и городскому департаменту образования. И Центральный районный суд Омска неожиданно встал на ее сторону. После этого иски к мэрии посыпались как из рога изобилия, благодаря чему многие омичи получили заветные места в садиках.

Спустя четыре месяца, в конце мая, в сквере напротив мэрии разбил палатку молодой отец Александр Рукавишников. Он устроил голодовку под лозунгом «Шрейдер! Верни моему сыну детство!». Молодому человеку несколько раз вызывали скорую, но он продержался неделю и добился своего: администрация выделила место в садике для его сына.

Фото: hawk.ru

«Авангард» увольняет Сумманена, «Авангард» возвращает Сумманена

Пятнадцать лет назад омский «Авангард» тренировал финн Раймо Сумманен, и это был очень яркий период в жизни клуба. «Ястребы» впервые в своей истории выиграли регулярный чемпионат КХЛ, получив в награду так называемый Кубок Континента.

После такого успеха омская команда виделась главным фаворитом плей-офф, но завершила борьбу за Кубок Гагарина уже на четвертьфинальной стадии. 21 марта на решающий матч серии против принципиального соперника – магнитогорского «Металлурга» – омичи вышли без своего тренера. Его уволили, чтобы... вернуть уже в середине декабря. Темпераментный финн сменил инертного словака Ростислава Раду, при котором «Авангард» показывал унылый хоккей.

На перестройку команды ушло некоторое время, а потом «ястребы» начали рвать всех подряд. На финише регулярки омичи выдали шестиматчевую победную серию, затем всухую прошли «Амур» в первом раунде плей-офф. Далее потребовалось всего по 5 игр с уральскими клубами – «Магниткой» и победителем регулярного чемпионата челябинским «Трактором». Финал Кубка Гагарина с московским «Динамо» получился неоднозначным. «Авангард» был в шаге от золотых медалей, выигрывая серию 3:1, но умудрился проиграть три матча кряду и упустил верный шанс на титул.

12 июня контракт Сумманена был продлен еще на год, но меньше чем через месяц тренер обратился в клуб с заявлением о его расторжении. Тем удивительнее был третий приход Раймо в «Авангард» в сезоне-2014/2015. По итогам регулярного чемпионата «ястребы» заняли четвертое место на Востоке, но вылетели из плей-офф в 1/4 финала, уступив «Ак Барсу». Это была лебединая песня неистового финна в Омске.

Фото: omskinform.ru

Новый «Информ»

Осенью 2011 года в редакции «Омск-информа» произошли изменения, проект покинула главный редактор Инна Сальникова. Новым лидером стал Николай Шпак, его заместителем, а позже и шеф-редактором – Евгений Яровой. Чуть позже редакцию пополнили опытные и известные в городе журналисты, ставшие обозревателями агентства, – Ольга Ложникова, Владимир Пирогов, Михаил Осколков, Сергей Комаровских, Наталья Чебакова. Появляются спецпроекты «Еда в Омске» и «Здоровье», которые быстро становятся популярными у читателей.

В эти годы в журналистике произошел заметный технологический сдвиг, который сильно повлиял на скорость и сам процесс работы. Ключевым устройством того времени в редакции стали компактные и относительно автономные ноутбуки – нетбуки. Корреспонденты начали активно брать их с собой на мероприятия, в пресс-центры или на события. Это позволило не ждать возвращения в редакцию, а сразу фиксировать информацию и оперативно писать новости прямо на месте.

До этого журналисты были привязаны к редакции, с гаджетами они могли работать уже в любых условиях – на улице, в кафе и т. д. Сразу после публикации материал становился доступен читателям, а это меняло сам формат взаимодействия и обратной связи. С появлением первых массовых смартфонов мобильность журналистов возросла еще больше.

2012 год: дальше без Полежаева, скандальный марафон и великая Канаева

omskinform.ru

Смена власти

В 2012 году сменилась почти вся политическая верхушка региона. Омская область попрощалась с губернатором Леонидом Полежаевым, который более 20 лет находился у власти. За это время в регионе была построена масса различных объектов: школы, больницы, поликлиники, библиотека им. А. С. Пушкина, «Арена-Омск», обновленный Концертный зал, Дворец художественной гимнастики, на Иртыше начал строиться Красногорский гидроузел.

Правда, некоторые строительные объекты так и остались в мечтах. Все 20 лет полежаевского периода пронизаны ожиданиями омичей поскорее прокатиться на метро или вылететь из нового аэропорта Федоровка. Ни подземки, ни аэропорта у омичей как не было, так и нет – до сих пор. Лишь метромост и подземный переход с обозначением станции метрополитена.

Многим омичам первый губернатор запомнился строительством религиозных сооружений. В регионе открывались православные церкви, кирхи, мечети, синагоги. Нельзя не сказать о Христорождественском соборе с колоколом «Леонид» и о восстановленном Успенском соборе. И конечно, Полежаев – это спортивные успехи региона. Хоккейный «Авангард», волейбольная «Омичка», двукратные олимпийские чемпионы Алексей Тищенко (бокс) и Евгения Канаева (художественная гимнастика) и многие другие спортсмены стали известны за пределами страны во времена «папы».

Фото: kvnews.ru

На волне омоложения губернаторского корпуса Леонида Полежаева сменил выходец из структур «Газпрома» Виктор Назаров. Его утвердили в должности депутаты Законодательного собрания региона – за политика без какого-либо опыта было отдано подавляющее большинство голосов. 30 мая он официально вступил в должность.

А через три недели, 17 июня, прошли выборы мэра Омска, по итогам которых пост главы города занял главный инженер НПО «Мостовик» Вячеслав Двораковский. Ранее, в начале марта, состоялись выборы в Омский городской совет пятого созыва: впервые применили смешанную систему (20 депутатов по спискам и 20 – по округам) и впервые председателем избрали женщину – Галину Горст.

Трагедия у «Эгоиста»

В октябре у ночного клуба «Эгоист» произошло резонансное ДТП, в результате которого погибли двое влюбленных. Ксения Ренжина и ее молодой человек Артем Аппаков шли по тротуару с вечеринки, когда пьяный инженер Алексей Никитин попытался «положить стрелку», летя на своем Renault Megane по Красному Пути.

Девушка погибла на месте, а парень получил тяжелейшие травмы и скончался в реанимации. Позже выяснилось, что Ксения была беременна: неродившийся ребенок пары тоже погиб. Виновник аварии, в крови которого нашли 1,25 промилле алкоголя, получил 6 лет общего режима; также суд обязал его выплатить по 3 млн рублей семьям погибших.

Фото: omskguide.ru

Дом Колчака

12 января 2012 года в бывшей резиденции Верховного правителя России адмирала Александра Колчака (особняк Батюшкина) открылся Центр изучения истории Гражданской войны. Он стал научной и выставочной площадкой Исторического архива Омской области, и уже сейчас можно сказать – туристическим брендом региона. Здесь хранятся подлинные документы, фотографии, плакаты эпохи, мемориальный кабинет адмирала с его восковой фигурой.

Кстати, чтобы открыть такой центр, нужно было получить одобрение специальной комиссии Сибирского федерального округа по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Сейчас она упразднена, однако в свое время высоко оценила опыт Омской области. Центр до сих пор принимает общественных деятелей из разных стран, ученых, известных режиссеров и актеров, политиков. Люди говорят, что чувствуют атмосферу той эпохи.

Фото: Николай Кривич/omsk.kp.ru

Марафон в адскую жару

12 августа 2012 года в Омске провели самый скандальный забег в истории Сибирского международного марафона. Его старт назначили на 17 часов – одновременно с марафоном на Олимпиаде в Лондоне. Однако, в отличие от столицы Великобритании, в этот день в Омске стояла 39-градусная жара, которую не выдержали даже африканские спортсмены.

В этих адских условиях чудеса выносливости продемонстрировала белорусская атлетка Ольга Мазуренок – первая и единственная женщина, ставшая абсолютной победительницей марафона в Омске.

А на Играх-2012 свое имя в историю записала омская гимнастка Евгения Канаева, ставшая двукратной олимпийской чемпионкой. Это великое достижение российской школы художественной гимнастики, которым гордятся омичи.

2013 год: голый «Эверест», «поросенок» и олимпийский факел

Фото: Роман Ковалев/omsk.aif.ru

«Путинская» бабушка

В апреле на прямой линии с президентом омская пенсионерка Алевтина Рапацевич пожаловалась на то, что не может попасть на прием к мэру. На что президент России Владимир Путин назвал омского градоначальника «поросенком» и пообещал женщине всяческую помощь. Она встретилась с генеральным прокурором Юрием Чайкой, с депутатами Госдумы. В Омске же после ее пламенной речи прошли проверки управляющих компаний.

Алевтина Рапацевич была идеологом инициативной группы, которую она создала, чтобы уйти от прежней управляющей компании – ООО «Микрорайон «Заозерный». Коммунальщики имели постоянные проблемы с качеством предоставляемых услуг и часто повышали тарифы на свою работу.

Фото: vk.com

То ли порно, то ли трэш

Фотографии с разнузданных вечеринок в клубе «Эверест» неподалеку от Ленинского рынка целых два года гуляли по соцсетям, пока в апреле 2013-го блогер Антон Илюшенко (Snaf) не решил опубликовать пост с ними в LiveJournal. Общественность яростно спорила, что на снимках – порно или трэш, а правоохранители подумали и организовали Илюшенко уголовное дело. Блогера таскали на допросы около года, пока в апреле 2014-го расследование не было приостановлено.

Сам ночной клуб скандальной славы не выдержал и через какое-то время закрылся. А бывалые тусовщики еще долго говорили, что в других клубах подпившая молодежь отрывалась и покруче, чем в «Эвересте». Фотодоказательств, правда, никто на свет не явил.

Фото: Максим Кармаев/omsk.aif.ru

Трагедия на Иртыше

Жарким субботним днем 17 августа неподалеку от поселка Новая Станица на Иртыше экскурсионный прогулочный теплоход «Полесье-8», направлявшийся в Ачаирский монастырь, столкнулся с грузовой баржей. В момент аварии на борту судна находилось 56 пассажиров и четыре члена экипажа. Теплоход получил пробоину и полностью ушел под воду.

С тонущего теплохода людей спасали экипажи других судов, проходивших мимо места аварии, и жители поселка, рядом с которым произошла трагедия. Всего в этой страшной трагедии погибло шесть человек, 46 человек пострадали, в том числе два ребенка. Главным виновником трагедии стал капитан «Полесья» Юрий Ратько, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Расследование всех обстоятельств аварии длилось почти год, суд признал Ратько виновным и приговорил к 4,5 года колонии-поселения. Впоследствии он был амнистирован.

СУ СК России по Омской области

Леденящие душу убийства

К сожалению, крушение теплохода на Иртыше было не единственной трагедией 2013 года. В январе в Называевске жестоко убили ученицу 11-го класса, которая поздно вечером возвращалась домой из Омска. Школьница решила срезать путь через неосвещенную улицу, где угодила в руки распивавших алкоголь отморозков. Они избили девушку, изнасиловали, похитили вещи и задушили ремнем от сумки, после чего оттащили тело на пустырь. Там ее бездыханное тело нашел отец.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. На причастность к нему было проверено около 6 тысяч мужчин, допрошено более 900 свидетелей, назначены и проведены 93 различные экспертизы. В результате этой титанической работы подозрение пало на двух жителей Называевска, с одним из которых убитая девушка училась в одной школе. В апреле 2016 года Омский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил их к 22 и 23 годам строгого режима.

Не менее страшное убийство произошло в начале октября в селе Большой Атмас Черлакского района. Пропавшего 7-летнего мальчика искали всем миром, а в это время далеко не убитые горем родители путали следы следствия. Оказалось, что родной отец мальчика забил сына до смерти во время проверки домашнего задания, после чего спрятал тело на сельской свалке под горой мусора.

Следователи решили не останавливаться на достигнутом и вскоре установили причастность подозреваемого к еще одному таинственному исчезновению ребенка в том же селе. Девочка пропала в конце июня 2011 года. Оказалось, что ее изнасиловал и убил мужчина, живший по соседству. Тело несчастной он спрятал в выгребной яме. Но настоящим шоком для всех стало то, что скрывать убийства детей отморозку помогала его жена. Она была настолько запугана мужем, что побоялась сказать правду об убитом сыне и соседской девочке силовикам.

Омский областной суд приговорил убийцу и насильника детей к пожизненному заключению. Его семье пришлось уехать из Большого Атмаса.

Фото: vk.com

В конце ноября громкое убийство произошло уже в Омске. Среди бела дня во дворе многоквартирного дома на улице Дианова был зарезан известный боксер, мастер спорта международного класса Иван Климов. Неизвестный нанес два удара ножом в шею и печень и скрылся с места преступления.

На причастность к преступлению тщательно проверялся представитель цыганской диаспоры Ян Лебедов, с которым у спортсмена ранее был конфликт в клубе «Ангар». Лебедов стрелял в оппонента из карабина «Сайга», ранив Климова в ногу. После убийства боксера он сбежал в Киргизию, откуда был экстрадирован в сентябре 2014 года. Доказать причастность цыгана к смерти спортсмена не удалось, за огнестрельное ранение Климова он был приговорен к 4,5 года лишения свободы. Убийство боксера до сих пор не раскрыто.

Факел бежит по Омску

Завершался 2013 год красиво – эстафетой олимпийского огня. Привезли его в город рано утром в понедельник, и до позднего вечера факел путешествовал по улицам опустевшего миллионника. Сказать, что Омск был перекрыт, – не сказать ровным счетом ничего. Город фактически передвигался пешком, но особого негатива по этому поводу тогда не было: омичи стоически вынесли испытание олимпийским огнем. Историческое событие того определенно стоило!

2014 год: падение титанов, шар Бухгольца пытается покинуть Омск

Фото: omskinform.ru

Крах «Мостовика»

Одно из крупнейших предприятий Омска – НПО «Мостовик» весной 2014 года объявило о самобанкротстве в связи с долгами по кредитам, которые составили свыше 25 млрд рублей. В ноябре основатель и гендиректор компании Олег Шишов был арестован по обвинению в невыплате заработной платы и хищении почти 2 млрд рублей при строительстве океанариума в Приморском крае.

Шишову вменяли мошенничество в особо крупном размере, неуплату налогов на сумму свыше миллиарда рублей и невыплату 525 млн рублей зарплаты работникам «Мостовика». Сотрудники компании при этом активно защищали своего начальника, устраивая многочисленные акции в его поддержку.

Итог печальный – компания была развалена, а ее легендарный директор оказался в тюрьме. Сидел Олег Шишов, впрочем, недолго, а после выхода из колонии снова активно занялся строительством.

Фото: bk55.ru

Арест Гамбурга

Воскресным утром 15 июня 2014 года прямо на выходе из супермаркета был арестован первый заместитель председателя правительства Омской области Юрий Гамбург. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и нанесении бюджету ущерба в 400 млн рублей. Позже он был сокращен до 200 миллионов.

По версии следствия, с 2008 по 2012 год Гамбург в должности директора департамента имущественных отношений мэрии Омска подписывал спорные документы, по которым муниципальная земля в поселке Чукреевка продавалась за копейки под огороды, а затем на ней вырастали коттеджи.

Суд над Гамбургом был настоящим шоу: на каждое заседание являлась толпа журналистов и мощная группа поддержки опального чиновника. В июне 2015 года Центральный районный суд Омска приговорил его к 5,5 года общего режима и штрафу 7,45 млн рублей. Уже весной 2017 года Гамбург вышел на свободу по УДО. Его сообщник, бывший первый заместитель Вадим Меренков, скрылся от следствия за три месяца до ареста шефа и пересидел следствие и суд над Гамбургом за границей.

В конце сентября 2016 года он как ни в чем не бывало прибыл в Омск и сдался следователю. Спустя два года суд приговорил Меренкова к 4,5 года общего режима, а весной следующего года экс-чиновнику «накинули» еще год за неправомерную сделку муниципалитета с землями в микрорайоне Амурский-2.

Фото: otr-online.ru

Ураган «Лёня»

Весной 2014 года Омск оказался в центре мощного урагана, который острые на язык горожане тут же окрестили «Лёня». Ветер был такой силы, что едва не утащил в реку Омь один из символов города – знаменитый шар «Держава» с площади Бухгольца. Удержать его на берегу смогли только трактором.

Печальный итог разгула стихии: трое погибших и 10 травмированных. И тут уже, конечно, не до шуток.

Беженцы с Украины

События, начавшиеся в 2014 году на Украине, заставили многих ее жителей покинуть родину и стать беженцами. Часть граждан соседнего государства приняла Омская область, людей разместили в специальных пунктах для беженцев.

За год в регион прибыли более двух тысяч человек, часть из них обратилась за помощью в получении гражданства РФ. Многие беженцы так и остались жить в России, в том числе в Омской области.

Фото: пресс-служба мэрии

«Омский Арбат»

«Газпром» активно поддерживал своего ставленника-губернатора и решил сделать Омску подарок в преддверии 300-летнего юбилея. Госкорпорация реконструировала пешеходную улицу Чокана Валиханова, которую называют «Омским Арбатом». Получилось дорого, красиво и скандально – общественники и экологи активно требовали сохранить деревья.

Впоследствии этот проект получил несколько призов за благоустройство, а «Газпром», «размявшись» на Валиханова, отремонтировал улицу Ленина и реконструировал сквер имени Дзержинского напротив мэрии, фактически дав старт приведению в порядок всего центра Омска. И сегодня эту часть города действительно не узнать!

2015 год: казарма, убийство Берга и много-много «посадок»

К сожалению, столько крупных трагедий, сколько случилось в 2015 году, в Омской области не было очень давно. Дважды в течение месяца в регионе объявлялся день траура. Еще тот год запомнился валом уголовных дел против статусных чиновников – падение политических титанов приобрело массовый характер.

Фото: пресс-служба МЧС России

Черные дни

24 июня стало для Омской области поистине черным днем. За сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли сразу 23(!) человека. На трассе Тюмень – Омск в Крутинском районе столкнулись «Лада-Гранта» и «Тойота-Марк II». Пять человек погибли на месте ДТП, позже скончались еще двое. В тот же день на Сыропятском тракте столкнулись КамАЗ, груженный кирпичом, и пассажирский автобус. Погибли 16 человек – оба водителя и 14 сотрудников птицефабрики «Сибирская», ехавших с работы домой.

12 июля в поселке Светлом обрушилась казарма 242-го учебного центра ВДВ. Под завалами 4-этажного здания были обнаружены 23 человека, позже в больнице скончался 24-й солдат. Погибшими стали в основном новобранцы, которые за день до трагедии приняли присягу.

26 октября на улице Маршала Жукова произошло падение башенного крана, который стоял на стройплощадке. Кран упал на проезжавшие автомобили Toyota RAV4 и «ГАЗ Соболь». В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок. Еще два человека пострадали.

Фото: omskinform.ru

Министры-арестанты

В 2015 году за решетку попал целый ряд высокопоставленных чиновников, а также других известных в Омской области людей. Такого количества обвинительных приговоров в наше время, пожалуй, еще не было.

Так, бывший министр имущественных отношений региона Александр Стерлягов был признан виновным в превышении должностных полномочий, а именно – в незаконной продаже земельного участка и нанесении бюджету региона ущерба в 13,7 млн рублей. Экс-министр образования региона Сергей Алексеев также угодил в колонию общего режима за превышение должностных полномочий. В бытность главой Омского района при продаже принадлежащих муниципалитету земельных участков экс-чиновник причинил ущерб на общую сумму 1,668 млн рублей.

Четыре года колонии строгого режима получил бывший директор департамента образования Омска Илья Дубин, обвинявшийся по 27 эпизодам получения взяток почти на миллион рублей. Кроме того, он должен был выплатить штраф 5 млн рублей.

Экс-депутат Омского горсовета и бывший руководитель Омского отделения «Ак Барс Банка» Александр Дмитриев признан виновным в совершении 86 преступлений по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Благодаря преступной схеме он вывел более 350 млн рублей.

omskinform.ru

Бывший заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Михаил Тюфягин был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Бывший глава регионального Россельхознадзора Виктор Лаутеншлегер за мошенничество в особо крупном размере осужден на 2,5 года в колонии общего режима и должен выплатить миллионный штраф. Экс-начальник Омской таможни Алексей Бочкарев получил 3 года условно за то, что избил подчиненного. Бывший глава УФМС России по Омской области Александр Денисов за превышение полномочий получил 3 года колонии. Максима Поповцева, сына бывшего первого вице-мэра Омска Александра Поповцева, посадили на 5 лет по обвинению в крупной растрате.

Экс-министр финансов региона Рита Фомина и бывший руководитель областного минтранса Олег Илюшин обвинялись в превышении должностных полномочий, а именно в перечислении на счет НПО «Мостовик» 200 млн рублей, которые предприятие использовало для перекредитования в банке.

Директору департамента архитектуры и градостроительства мэрии Анатолию Тилю было предъявлено обвинение в совершении трех преступлений по статье «Превышение должностных полномочий». Ущерб от его действий превышал 4 млн рублей.

В сентябре был задержан гендиректор СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич, который вместе с сообщниками обналичил 393 млн рублей. Позже ему предъявили и другие обвинения в совершении экономических преступлений. Следствие и суд над предпринимателем шли так долго, что после обвинительного приговора он не провел в тюрьме ни дня – вся «отсидка» прошла в СИЗО № 1 на улице Орджоникидзе.

Коллаж: РИА Омск-информ

Берг, судья и два трупа в лесу

14 октября 2015 года в лесу на окраине Омска был убит известный застройщик Виктор Берг. Дерзкое преступление было совершено накануне вынесения приговора по его уголовному делу о хищении средств дольщиков.

Дело вел судья Куйбышевского райсуда Омска Сергей Москаленко. Позже следствие установило, что Берг давал взятки Москаленко, в том числе строил судье гараж. Вечером 9 ноября на судью, жившего в микрорайоне Кристалл на Левом берегу, было совершено нападение. Неизвестный нанес ему 4 ножевых ранения. Служитель Фемиды выжил, но вскоре стал фигурантом уголовного дела – следствие полагало, что он получил от Берга свыше 8 млн рублей за более мягкий приговор по делу обманутых дольщиков. А позже федерального судью заподозрили в причастности к убийству строителя.

Итог этой криминальной истории красноречивый. Утром 14 января 2017 года тело судьи Москаленко нашли в парке 300-летия Омска. Накануне празднования старого Нового года он повесился на сосне. Следственный комитет довел дело о взятках и убийстве строителя Берга до суда, Москаленко был признан виновным в обоих преступлениях. Родственникам судьи не удалось добиться его реабилитации.

Период с 2011 по 2015 год был одним из самых событийных в новейшей истории Омской области. Завтра, 21 октября, «Омск-информ» представит третью часть летописи региона. Трехсотлетие, приезды Путина и эпоха «варягов». 2016–2020 годы – будет что вспомнить!