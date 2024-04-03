По итогам марта сайт посетили более 1 миллиона уникальных пользователей. «Омск-информ» в лидерах среди новостных порталов региона.

По итогам марта сайт посетили более 1 миллиона уникальных пользователей. «Омск-информ» в лидерах среди новостных порталов региона.

РИА «Омск-информ» проводит глубокую модернизацию сайта. В сентябре прошлого года мы запустили новую мобильную версию, перед новогодними каникулами «выкатили» существенно переработанную десктопную (компьютерную), а буквально недавно внесли последние изменения, и теперь «Омск-информ» выглядит одинаково классно и функционально на всех устройствах.

Эта последовательная работа над улучшением характеристик сайта уже дает положительные результаты. По данным сервиса «Яндекс Метрика», в марте аудитория нашего сайта выросла более чем на 26 % по сравнению с февралем и составила 1 млн 100 тыс. уникальных пользователей. Они совершили более 2,7 млн визитов и просмотрели свыше 7,7 млн страниц.

Сайт отлично привлекает новых пользователей – в марте этот показатель составил около 77 %. Люди, впервые попадающие на «Омск-информ» из поисковых и рекомендательных систем, положительно оценивают удобство и функциональность платформы: за март время, проведенное на сайте, увеличилось почти на 10 %, глубина просмотров – почти на 15 %.

По данным другого сервиса LiveInternet, с сентября 2023 года аудитория «Омск-информа» выросла более чем в два раза. В марте сайт посетили более 969 тыс. уникальных пользователей (категория «Новости и СМИ»).

Второй месяц подряд «Омск-информ» идет в лидерах среди новостных омских сайтов. LiveInternet также составляет отдельный рейтинг по регионам – за сутки, неделю и 31 день. Во всех трех сегментах «Омск-информ» стабильно на первом месте. По итогам марта в месячном рейтинге у нас около 248 тысяч уникальных посетителей, у портала Om1.ru – около 212 тысяч.

Останавливаться на достигнутом редакция не собирается. Мы видим целый спектр возможностей для улучшения количественных и качественных показателей сайта. «Омск-информ» продолжит поступательное развитие на благо жителей региона.