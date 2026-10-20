Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Олег Кипорук

Назван преемник основательницы омской Общественной палаты Тикуновой

Известный благотворитель сменила на посту ушедшую из жизни руководительницу фонда.
Наталья Налимова

В Омской региональной общественной организации «Центр развития общественных инициатив» произошла смена руководства. С 16 октября должность председателя структуры заняла Наталья Налимова.

Новый руководитель хорошо известна в местном общественном секторе. С ноября 2025 года она возглавляет региональный Союз поддержки онкопациентов, а с августа 2019-го по октябрь 2024 года руководила благотворительным фондом «Обнимая небо».

Отметим, что именно Налимова сообщила общественности о смерти прежней руководительницы фонда и основательницы Общественной палаты Омской области Зинаиды Тикуновой. Прежний бессменный лидер организации Зинаида Тикунова, стоявшая у истоков создания центра в 2003 году, скончалась в сентябре на 80-м году жизни.

Читайте также

·Общество·Олег Кипорук

Назван преемник основательницы омской Общественной палаты Тикуновой

Известный благотворитель сменила на посту ушедшую из жизни руководительницу фонда.
Наталья Налимова

В Омской региональной общественной организации «Центр развития общественных инициатив» произошла смена руководства. С 16 октября должность председателя структуры заняла Наталья Налимова.

Новый руководитель хорошо известна в местном общественном секторе. С ноября 2025 года она возглавляет региональный Союз поддержки онкопациентов, а с августа 2019-го по октябрь 2024 года руководила благотворительным фондом «Обнимая небо».

Отметим, что именно Налимова сообщила общественности о смерти прежней руководительницы фонда и основательницы Общественной палаты Омской области Зинаиды Тикуновой. Прежний бессменный лидер организации Зинаида Тикунова, стоявшая у истоков создания центра в 2003 году, скончалась в сентябре на 80-м году жизни.

Больше по тегу - #назначение
Рубрика - Общество