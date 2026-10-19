Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

Пассажирский самолет подал сигнал тревоги и экстренно направился в Омск

Лайнер авиакомпании S7 подал сигнал бедствия над территорией Казахстана.
Самолет

Пассажирский самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту Новосибирск – Махачкала, подал сигнал тревоги во время полета в воздушном пространстве Казахстана. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

После этого воздушное судно марки Boeing резко изменило курс и направилось в сторону Омска. То есть борт может совершить экстренную посадку в Омском аэропорту.

По предварительным данным, на борту могут находиться до 189 человек. Наземные службы экстренного реагирования приведены в готовность для приема борта, а специалисты устанавливают причины внезапной смены маршрута.

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·Происшествия·Олег Кипорук

Пассажирский самолет подал сигнал тревоги и экстренно направился в Омск

Лайнер авиакомпании S7 подал сигнал бедствия над территорией Казахстана.
Самолет

Пассажирский самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту Новосибирск – Махачкала, подал сигнал тревоги во время полета в воздушном пространстве Казахстана. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

После этого воздушное судно марки Boeing резко изменило курс и направилось в сторону Омска. То есть борт может совершить экстренную посадку в Омском аэропорту.

По предварительным данным, на борту могут находиться до 189 человек. Наземные службы экстренного реагирования приведены в готовность для приема борта, а специалисты устанавливают причины внезапной смены маршрута.

13212
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Рубрика - Происшествия