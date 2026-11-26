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Омичи каждый день ищут в интернете одно и то же: телефон водоканала, адрес МФЦ, официальный сайт мэрии Омска или номер дежурной части полиции. Ответы разбросаны по десяткам сайтов ведомств, а часть номеров в поиске давно устарела. Поэтому редакция «Омск-информ» собрала их в справочник «Омск официальный».

Что есть в справочнике

В справочнике 12 тем – по ситуациям, с которыми омичи сталкиваются чаще всего:

– ЖКХ и счетчики: как передать показания воды, телефоны Омскводоканала и «Омск РТС»; – тарифы ЖКХ в Омске: вода, свет и отопление; – пенсии и выплаты: график, индексация, Соцфонд по Омской области; – полиция: как вызвать, отделы и руководство; – власть Омска: мэр, администрация, Омский городской Совет; – власть Омской области: губернатор, правительство, Законодательное Собрание; – МФЦ и документы: адреса, режим работы, запись; – налоги: сроки уплаты, транспортный налог, ФНС; – суды и приставы: районные суды Омска, адреса, долги; – ГИБДД: ДТП, регистрация, жалобы; – министерства Омской области: министры, адреса, телефоны и сайты; – ЗАГС и ведомства: ЗАГС, РЭК, жилинспекция, лесная охрана.

Горячие линии Омска

На главной странице справочника собраны телефоны горячих линий. Несколько самых востребованных:

– единый номер экстренных служб – 112; – контакт-центр Омскводоканала – 8 (3812) 53-00-11; – горячая линия РЭК по тарифам – (3812) 79-07-17; – горячая линия Соцфонда – 8-800-100-00-01; – дежурная часть УМВД по Омску – (3812) 79-32-00.

Каталог официальных сайтов Омска

Отдельный блок – каталог официальных сайтов. В нем город Омск и Омская область, коммунальные службы, федеральные службы в Омске, услуги и документы. Не нужно искать, какой сайт настоящий: ссылки ведут только на официальные ресурсы.

Номера и адреса сверены с сайтами самих ведомств. Под каждой темой – свежие новости «Омск-информ» по ней: справочник показывает и то, что изменилось недавно.

Сохраните страницу в закладки: https://omskinform.ru/omsk-oficialnyy. Справочник есть и в приложении «Омск-информ» – в меню, под рубриками.