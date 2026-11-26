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Природоохранная прокуратура нашла ошибку в проекте областной программы по переходу к экономике замкнутого цикла на 2026–2030 годы. Ведомство проверило, как в документе предлагают распорядиться золошлаковыми отходами пятого класса опасности.

В проекте их собирались использовать для раскисления почв и восстановления земель, в том числе полей. Однако при рекультивации земель с восстановлением плодородного слоя применение золы запрещено. Кроме того, золошлак как мелиорант допустим только после государственной регистрации, а у документа она отсутствует.

Прокуратура направила министру природных ресурсов и экологии Омской области замечание о доработке проекта. Документ с замечанием находится на рассмотрении, решение пока не принято.

Напомним, сейчас в Омске проводятся исследования по использованию золошлака для удобрения. Научно-исследовательская программа рассчитана на три года. За это время ученые проверят биологическую эффективность, экологическую безопасность и экономическую выгоду от использования вторсырья.