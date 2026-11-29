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В Седельниковском районе Омской области грибники и ягодники наткнулись на медвежьи следы недалеко от деревень, при этом к жилым домам звери не выходили. Об этом сообщил глава муниципалитета Константин Ткачев NGS55.RU.

Пострадавших от действий хищников нет, атаки на людей также не фиксировались. Следы, по словам руководителя района, остались у деревень в Бакинском сельском поселении. Отстрел животных не проводился – к настоящему моменту они уже улеглись в зимнюю спячку. На дорогах в этих местах можно встретить лис, однако к человеку они не проявляют агрессии.

- Видели их следы у деревень в Бакинском сельском поселении. Как я понял, их заметили грибники и ягодники. Это все, что было от медведей, хищники не выходили в села, – пояснил Ткачев.

В целом обстановку с дикими животными в районе Ткачев охарактеризовал как спокойную. Жителям, которые отправляются в лес за грибами и ягодами, стоит помнить о возможных встречах со зверями. Дополнительных ограничений или специальных мер в связи со следами медведей не вводилось.

Ранее сообщалось, что в августе жители деревни Надеждинки в Муромцевском районе обнаружили следы, похожие на медвежьи, а выехавшие на место инспекторы Управления по охране животного мира Омской области признаков присутствия хищника не нашли – сведения о выходе зверя к людям не подтвердились.