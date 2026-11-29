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В Омской области за период с 17 по 23 ноября среди выявленных респираторных вирусов лидирует коронавирусная инфекция. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

По итогам лабораторных исследований на COVID-19 пришлось 58 % положительных результатов. Вирусы гриппа обнаружили в 33 % проб. Оставшиеся 8,9 % распределились между риновирусами, РС-вирусами, аденовирусами, бокавирусами и сезонными коронавирусами.

Параллельно в регионе идет вакцинация от гриппа: к 23 ноября прививку сделали 1 113 106 человек, что составляет 94,2 % от плана. Среди вакцинированных – свыше 299 тысяч детей. Используются отечественные препараты «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М», а укол можно поставить в поликлинике по месту жительства, работы или учебы либо в другом лицензированном медцентре.

Специалисты Роспотребнадзора призывают не выходить на работу, учебу и в другие организованные коллективы при первых симптомах ОРВИ и обращаться к врачу. В школах по-прежнему проводят утренние осмотры: если заболевают свыше 20 % учащихся класса или всей организации, занятия могут приостановить.