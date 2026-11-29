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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова прекратить огонь и перейти к переговорному процессу, однако для этого выдвигается принципиальное условие. Об этом глава киевского режима рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам украинского лидера, остановка боевых действий должна произойти именно на линии соприкосновения, где сейчас находятся войска. Такой шаг он охарактеризовал как серьезную уступку со стороны Киева. Кроме того, Зеленский рассчитывает, что Дональд Трамп сохраняет достаточный вес, чтобы помочь найти выход из конфликта. При этом он выразил надежду, что платить за урегулирование не придется именно Украине.

– Мы готовы к таким шагам – остановиться там, где мы стоим. Мы говорим – прекращение огня на линии соприкосновения, – сказал Зеленский в интервью изданию Al Jazeera.

Со своей стороны Сергей Лавров дал понять, что Москва не пойдет на очередное перемирие без понимания того, что последует за ним. Глава российского внешнеполитического ведомства убежден: сначала нужно зафиксировать ясные принципы безопасности на будущее, и лишь потом заниматься урегулированием.

Президент России Владимир Путин рассказывал, что обсуждал с Совбезом вариант остановки огня. Однако после атак на Крымский мост, по его словам, договариваться с Киевом Москва не станет.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на заявления Трампа об энергетическом перемирии, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москве нужно не перемирие, а устойчивый мир. Кроме того, в октябре президент США назвал новое условие для прекращения СВО, отметив, что Владимир Путин более склонен к договоренностям, нежели Киев.