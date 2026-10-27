Суд лишил выплат отца погибшего бойца СВО

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Жительница Омска обратилась на личный прием к заместителю генерального прокурора Российской Федерации Сергею Зайцеву с просьбой оказать содействие в лишении бывшего супруга права на получение денежных компенсаций. Поводом для обращения стала гибель их общего сына в зоне проведения СВО и тот факт, что отец долгие годы самоустранялся от воспитания ребенка.

Проведенная по поручению Сергея Зайцева проверка подтвердила слова женщины. Выяснилось, что погибший военнослужащий с ранних лет воспитывался исключительно матерью. Ответчик совместного хозяйства с семьей не вел, материальной поддержки не оказывал и никакого участия в жизни сына не принимал.

На основании собранных материалов прокурор направил в судебные инстанции исковое заявление. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме, благодаря чему заявительнице дополнительно выплатили положенную региональную компенсацию в размере 1 млн рублей.