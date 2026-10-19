В Омске придумали, как заставить водителей платить за парковку без отговорок

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Власти дорабатывают регламент использования платных парковочных мест. Так, согласно проекту постановления, расчет стоимости будет производиться по специальной региональной методике, а все собранные средства станут поступать в городскую казну. Автоматизированную систему сбора платежей возьмет на себя специализированная структура.

Напомним, что оставлять машины на таких площадках придется по будням с 08:00 до 20:00. В вечернее и ночное время, а также по выходным и в официальные праздники оставлять транспорт можно будет бесплатно. Началом сессии будет считаться момент фиксации размещения машины или время, указанное при внесении средств.

Для удобства автомобилистов предусмотрено несколько вариантов расчета: через специализированный сайт, мобильное приложение или с помощью текстовых СМС. При нехватке денег на виртуальном балансе средства спишут с привязанного абонентского счета. Время стоянки разрешается продлевать несколько раз.

Следить за нарушителями планируют с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации. За неоплату услуг нарушителям грозит административная ответственность согласно региональным законам. Ранее рассматривался вариант введения штрафа в размере 3500 рублей.