Министерские должности получат четыре губернатора. Зампреда Викторию Абрамченко, несколько раз приезжавшую в Омск, не переназначат.

Министерские должности получат четыре губернатора. Зампреда Викторию Абрамченко, несколько раз приезжавшую в Омск, не переназначат.

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства страны.

Большинству федеральных чиновников удастся сохранить должности. В частности, предлагается переназначить вице-премьерами Дмитрия Чернышенко, Марата Хуснуллина, Татьяну Голикову и Юрия Трутнева, первым вице-премьером назначить Дениса Мантурова, вице-премьером по ТЭК – Александра Новака, вице-премьером по сельскому хозяйству и экологии – Дмитрия Патрушева, вице-премьером по транспорту – Виталия Савельева. Единственный запред, который лишится должности, - несколько раз приезжавшая в Омск Виктория Абрамченко.

Контуры кабмина останутся прежними. Антон Силуанов останется главой министерства финансов, Максим Решетников – министром экономического развития, Ирек Файзуллин - министром строительства. Также предлагается сохранить на прежних постах Антона Котякова (Минтруд), Александра Козлова (Минприроды), Сергея Кравцова (Минпросвещения), Ольгу Любимову (Минкульт), Михаила Мурашко (Минздрав), Валерия Фалькова (Минобрнауки), Алексея Чекункова (Минвостокразвития), Максута Шадаева (Минцифры).

При этом сразу четыре губернатора перейдут на работу в правительство. Так, главу Хабаровского края Михаила Дегтярева хотят назначить министром спорта, губернатора Калининградской области Антона Алиханова - министром промышленности и торговли, главу Кузбасса Сергея Цивилева - министром энергетики, курского губернатора Романа Старовойта – министром транспорта.

Все эти кандидатуры предложит утвердить депутатам Госдумы РФ. А руководителей силовых структур назначит президент после консультаций с сенаторами.