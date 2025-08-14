Ранее власти региона заявляли о возможном выделении средств.

Сегодня, 14 августа, стало известно о «финансовых» итогах рабочей поездки в Омск председателя правительства России Михаила Мишустина. Как сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале, после визита в Омскую область Мишустин поручил выделить региону дополнительные средства на социально важные проекты.

В частности, 300 миллионов рублей будут направлены на открытие специализированной поликлиники при областном госпитале для ветеранов войн. Отметим, что во время экскурсии по госпиталю Мишустин поблагодарил губернатора за работу по реабилитации участников СВО и пообещал дать средства на поликлинику.

Кроме того, правительство РФ выделит более 1 миллиарда рублей на оснащение главного корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, который официально открыли год назад. Выделенные средства также пойдут на капитальный ремонт двух университетских общежитий.