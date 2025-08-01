Омск-Информ
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·Политика

Также за счет федерального бюджета планируется оснащение вуза.
По итогам рабочей поездки в Омскую область председатель правительства России Михаил Мишустин решил выделить региону дополнительные средства. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Правительство России поддержит создание поликлиники для ветеранов войн. Омская область получит субсидию на переоснащение ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Будут выделены дополнительные средства на капитальный ремонт студенческих общежитий, – отметил Хоценко.
Ранее сообщалось, что Мишустин посетил в Омске государственный университет им. Ф. М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн. Он пообещал дать миллиард на оснащение ОмГУ и ремонт двух общежитий.
Андрей Андреев
·Политика

Также за счет федерального бюджета планируется оснащение вуза.
По итогам рабочей поездки в Омскую область председатель правительства России Михаил Мишустин решил выделить региону дополнительные средства. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Правительство России поддержит создание поликлиники для ветеранов войн. Омская область получит субсидию на переоснащение ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Будут выделены дополнительные средства на капитальный ремонт студенческих общежитий, – отметил Хоценко.
Ранее сообщалось, что Мишустин посетил в Омске государственный университет им. Ф. М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн. Он пообещал дать миллиард на оснащение ОмГУ и ремонт двух общежитий.
Андрей Андреев