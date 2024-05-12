На пост главы оборонного ведомства президент предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова. Но Сергей Шойгубез работы не останется.

На пост главы оборонного ведомства президент предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова. Но Сергей Шойгубез работы не останется.

Президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, который ранее занимал пост первого вице-премьера. Ранее стало известно, что Белоусов не сохранил должность вице-премьера. Предполагалось, что он покинет российское правительство, но вышло немного не так.

Таким образом, Сергей Шойгу сложил с себя полномочия министра обороны. Эту должность он занимал 11,5 лет. Но без работы Шойгу не остался. Президент назначил его председателем Совета безопасности. Прежний глава ведомства Николай Патрушев освобожден от своей должности в связи с переходом на другую работу. Новое место работы Патрушева не сообщается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение о смене главы Минобороны необходимостью внедрения инноваций. По словам Пескова, важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике момента.