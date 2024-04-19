Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа предприятием ОПК в Омской области.

Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа предприятием ОПК в Омской области.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу накануне побывал в Омске и проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ОПК, которое производит танки и тяжелые огнеметные системы, сообщили в военном ведомстве.

Главе Минобороны доложили о повышении защищенности бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации. Также сейчас на заводе при производстве танков Т-80БВМ нового образца, бронетехника уже на конвейере оснащается комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются сразу с дополнительным модулем защиты башни. Очередную партию произведенной бронетехники подготовили к отправке в войска. Танки стоят на железнодорожных платформах, чтобы отправиться в зону СВО.

– Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства, – поставил задачу министр обороны РФ руководству предприятия.

Главе военного ведомства также доложили, что за прошлый год предприятие увеличило выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в 2,5 раза. Это произошло за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.

После посещения завода Шойгу провел совещание с участием руководства Минобороны и Минпромторга России, представителей профильных органов военного управления и руководства предприятия. Глава Минобороны отметил, что предприятие выполняет в полном объеме задание по гособоронзаказу, а также успешно реализует те поручения, которые были поставлены в ходе прошлой проверки.

– Решены вопросы по производству и поставке новых двигателей большей мощности. Началось производство новых тяжелых огнеметных систем. Выполнены задачи по дооснащению танков дополнительной бронезащитой от беспилотных летательных аппаратов разного уровня и дополнительной системой защиты прицельных комплексов, – сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что необходимо организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации.

– Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях, и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя, – потребовал глава российского военного ведомства.

Также Сергей Шойгу проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте.