Но, как заверяют в региональном Минтруде, острый дефицит кадров на предприятиях ОПК преодолен, а значит, угроз срыва гособоронзаказа нет.

Но, как заверяют в региональном Минтруде, острый дефицит кадров на предприятиях ОПК преодолен, а значит, угроз срыва гособоронзаказа нет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошлой неделе побывал в Омске и проверил выполнение государственного оборонного заказа на заводе Омсктрансмаш. Это предприятие производит танки и тяжелые огнеметные системы.

Осмотрев партию бронемашин, подготовленную к отправке в войска, министр обороны подчеркнул, что необходимо организовать дополнительные поставки систем защиты для танков.

– Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях, и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя, – потребовал глава российского военного ведомства.

На совещании с участием представителей Минпромторга России, профильных органов военного управления и руководства предприятия министра обороны заверили, что задача будет выполнена. Видимо Омсктрансмашу придется срочно объявлять дополнительный набор специалистов, нехватку которых пытаются восполнить на протяжении последних полутора лет. К решению проблемы подключились региональные власти, и вот что, в частности, рассказал РИА «Омск-информ» министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов:

– В связи с проведением специальной военной операции объемы гособоронзаказа резко возросли. Вместе с этим возросло количество вакансий на предприятиях ОПК. Больше всего новых сотрудников готовы принять на Омсктрансмаше – около 400 человек. Кадровый голод постепенно закрывается, всего полтора года назад предприятию не хватало 2 тыс. сотрудников. На других оборонных предприятиях Омской области ситуация схожая. Одна из мер привлечения специалистов – предложение достойной заработной платы. В зависимости от конкретного места работы она составляет сегодня порядка 100 тыс. рублей в месяц. Это позволило в основном решить проблему острой нехватки кадров, но специалистов по обслуживанию производства, таких как электрики, сантехники, пока не хватает.

Инженерные кадры тоже пока остаются проблемой. Престиж инженерной профессии последовательно растет, но до этого был слишком глубокий провал, который нужно преодалеть. Для решения задачи требуется время. Так, в Омске вскоре откроется передовая инженерная школа, которую создает Омский государственный технический университет совместно с крупными предприятиями. Она сосредоточится на потребностях предприятий, входящих в государственную корпорацию «Ростех», что весьма актуально, но занятия в школе начнутся только 1 сентября 2024 года.

Взаимодействуют предприятия ОПК и с обычными общеобразовательными школами. Система «Школа – вуз – предприятие» постепенно выстраивается. Предприятия сейчас проводят бесплатное переобучение по наиболее востребованным специальностям. Привлекают они новых сотрудников также за счет расширенного соцпакета, мер поддержки членов семьи работников и возможности компенсации оплаты жилья наиболее востребованным специалистам.

Что касается переобучения рабочим специальностям, то в Омской области оно проводится также в рамках нацпроекта «Демография». В программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования могут принять участие работники предприятий ОПК, а также граждане, которые при обращении в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы заключили ученический договор с предприятиями. В регионе также действует федеральная программа поддержки рынка труда, которая позволяет омичам, ищущим работу, пройти бесплатное профессиональное обучение по рабочим специальностям. Смысл этих программ, по словам Купряинова, в том, чтобы переобучение проводилось не только за счет собственных средств предприятий, но и за счет средств федерального и областного бюджетов. На эти цели направлены сегодня серьезные деньги.

В заключение беседы глава регионального Минтруда еще раз подчеркнул, что критической нехватки кадров на предприятиях ОПК сегодня нет. В Омской области более остро стоит сейчас проблема с нехваткой специалистов в таких сферах, как транспорт, здравоохранение и сельское хозяйство.