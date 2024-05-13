Виктория Абрамченко написала длинный пост в своем телеграм-канале. Она поблагодарила тех, с кем решала проблемы экологии последние 4 года.

Виктория Абрамченко написала длинный пост в своем телеграм-канале. Она поблагодарила тех, с кем решала проблемы экологии последние 4 года.

Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая не вошла в новый состав правительства, через свой телеграм-канал обратилась к тем, с кем работала последние 4 года. Напомним, что вице-премьером ее назначили в начале 2020 года.

– Я завершила свою работу в должности заместителя председателя правительства России. Мне повезло. Я курировала природоохранную вертикаль и работала с настоящими профессионалами, преданными своему делу. Сегодня, оглядываясь на прошедшие четыре года, могу с уверенностью сказать, что мы сделали невозможное. Экология прочно вошла в перечень приоритетных вопросов работы правительства. Из преимущественно негативной повестки вопросы экологического благополучия стали восприниматься как необходимое условие достойной и здоровой жизни в нашей стране, – заявила Абрамченко.

Бывшая чиновница персонально поблагодарила тех, с кем работала эти годы. Она напомнила, как все боялись «мусорной» реформы, но время показывает, что изменения были правильными.

Также Виктория Абрамченко отметила успехи в реализации лесной реформы и сохранению уникальных водных объектов. Отметила она и профессионалов в других областях.

Виктория Абрамченко несколько раз была в Омске в качестве вице-премьера. Последний раз она приезжала в конце июня 2023 года. Ее новое место работы пока неизвестно.