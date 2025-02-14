Омск-Информ
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·Политика

Александр Седельников возглавлял Усть-Ишимский район с 2010 года.

Депутаты совета Усть-Ишимского района приняли отставку главы муниципалитета Александра Седельникова. Ранее он подал заявление об уходе по собственному желанию. Чиновник возглавлял самый северный район области с 2010 года.

За заслуги перед районом и Омской областью Александр Седельников был награжден почетной грамотой правительства региона, сообщает «Усть-Ишимский вестник». Также ему вручили почетную грамоту министерства внутренней политики региона за большой вклад в развитие органов местного самоуправления.

До выборов нового главы района исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен первый заместитель главы района Владимир Лютенко.

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·Политика

Александр Седельников возглавлял Усть-Ишимский район с 2010 года.

Депутаты совета Усть-Ишимского района приняли отставку главы муниципалитета Александра Седельникова. Ранее он подал заявление об уходе по собственному желанию. Чиновник возглавлял самый северный район области с 2010 года.

За заслуги перед районом и Омской областью Александр Седельников был награжден почетной грамотой правительства региона, сообщает «Усть-Ишимский вестник». Также ему вручили почетную грамоту министерства внутренней политики региона за большой вклад в развитие органов местного самоуправления.

До выборов нового главы района исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен первый заместитель главы района Владимир Лютенко.

1075