Кандидатов в руководители муниципалитета теперь будет предлагать только губернатор.

Завтра, 29 мая, состоится пленарное заседание областного Заксобрания, на котором будет представлен законопроект о новом порядке избрания глав муниципальных образований. Их на территории региона 33 – городской округ город Омск и 32 муниципальных округа на селе.

Документ разработали в правительстве Омской области, и он кардинально меняет порядок избрания глав, включая мэра Омска. Теперь они будут избираться «представительным органом муниципального образования Омской области из числа кандидатов, представленных губернатором Омской области», сообщает портал «Город55». Он должен будет предложить представительному органу муниципалитета как минимум двух кандидатов. Депутаты должны выбрать одного кандидата из предложенных в течение месяца после поступления документов.

Чтобы избрание глав не замыкалось на губернаторе, своих кандидатов ему смогут предлагать политические партии, имеющие представителей в Госдуме и Заксобрании Омской области, а также ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области», Общественная палата региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Каждый из обозначенных субъектов может предложить губернатору максимум двух кандидатов. При этом сам глава региона будет утверждать порядок внесения и рассмотрения этих кандидатов.

На сегодняшний день кандидатов в главы рассматривают специальные комиссии, членами которых являются в том числе представители главы региона. Отобранные ими кандидаты выносятся на голосование депутатов районных Советов. Ранее главы муниципальных районов и мэр Омска выбирались непосредственно населением. В Омске с этой практикой покончили в 2017 году, когда мэром города стала Оксана Фадина, являвшаяся ставленником тогдашнего главы региона Александра Буркова.

Добавим, что полномочия нынешнего главы города Сергея Шелеста закончатся в 2026 году. Периодически возникают слухи о его досрочном уходе с поста.