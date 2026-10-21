Омская область вырвалась в лидеры по производству яиц

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Сельхозпредприятия Омской области за первые девять месяцев 2026 года произвели 533,4 миллиона яиц. Это на 2,7 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По данным исследования Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, регион вошел в число лидеров Сибирского федерального округа по темпам роста производства.

Аналитики рассчитывают, что по итогам 2026 года общий объем выпуска яиц в Омской области достигнет 710 миллионов штук. Положительную динамику в Сибири также продемонстрировали Алтайский край с ростом на 2,6 % (до 801,3 миллиона штук) и Хакасия, где производство подскочило сразу на 58,4 % (до 90,2 миллиона штук).

Эксперты подчеркивают, что Сибирь традиционно производит яйца с избытком, полностью закрывая внутренние потребности. Уровень самообеспеченности округа достигает 130 %, а излишки поставляют в соседние регионы, включая Красноярский край, Новосибирскую, Иркутскую и Кемеровскую области.

Рост показателей в Омской области специалисты связывают с постоянной модернизацией технологий на местных птицефабриках.

Ранее сообщалось, что Омская область вошла в топ-5 лидеров Сибири по производству молока.