Омское зерно поедет на экспорт через крупнейший порт Приморья

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В сентябре правительство Омской области и ПАО «Владивостокский морской торговый порт» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. О его целях стало известно сегодня, 19 октября.

Документ закрепляет партнерство сторон в сфере перевалки зерновых культур. По замыслу властей, соглашение поможет экспортерам агропромышленного комплекса региона и откроет для них новые возможности на международных рынках.

– Ключевая цель сотрудничества – оптимизация логистических процессов и наращивание объемов поставок сельскохозяйственной продукции. Благодаря взаимодействию с одним из крупнейших транспортных узлов Дальнего Востока омские экспортеры смогут эффективнее выстраивать цепочки поставок, сокращать сроки доставки и повышать конкурентоспособность своей продукции за рубежом, – отметили в минсельхозе.

В правительстве прогнозируют рост объемов экспортных поставок зерна уже в ближайшие годы, что должно укрепить статус области как одного из главных аграрных экспортеров страны.