Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В центре Омска решено переименовать часть остановок

Мэрия сохранит привычные таблички на половине остановочных пунктов возле КДЦ.
КДЦ Маяковский - 1

Комитет городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования 21 октября обсудил проект постановления о смене названий остановочных пунктов возле КДЦ «Маяковский». Инициатором изменений выступила Омская епархия Русской православной церкви, а саму идею ранее одобрила городская топонимическая комиссия.

Как пояснил заместитель главы Центрального округа Евгений Михеев, масштабного переименования не будет: изменения коснутся только двух павильонов, расположенных со стороны улицы Интернациональной и по нечетной стороне улицы Красный Путь.

Остановки «Кинотеатр Маяковский» по четной стороне Красного Пути и на улице Орджоникидзе сохранят привычные имена. Корректировка приурочена к двадцатилетию восстановления Успенского собора, рядом с которым находятся указанные объекты.

Парламентарии рекомендовали утвердить документ на ближайшем пленарном заседании горсовета.

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·Общество·Олег Кипорук

В центре Омска решено переименовать часть остановок

Мэрия сохранит привычные таблички на половине остановочных пунктов возле КДЦ.
КДЦ Маяковский - 1

Комитет городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования 21 октября обсудил проект постановления о смене названий остановочных пунктов возле КДЦ «Маяковский». Инициатором изменений выступила Омская епархия Русской православной церкви, а саму идею ранее одобрила городская топонимическая комиссия.

Как пояснил заместитель главы Центрального округа Евгений Михеев, масштабного переименования не будет: изменения коснутся только двух павильонов, расположенных со стороны улицы Интернациональной и по нечетной стороне улицы Красный Путь.

Остановки «Кинотеатр Маяковский» по четной стороне Красного Пути и на улице Орджоникидзе сохранят привычные имена. Корректировка приурочена к двадцатилетию восстановления Успенского собора, рядом с которым находятся указанные объекты.

Парламентарии рекомендовали утвердить документ на ближайшем пленарном заседании горсовета.

1579
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Рубрика - Общество