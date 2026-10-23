Долина вновь оказалась в центре мошеннической истории

vk.com/larisadolinacom

Сергей Пудовкин опроверг связь Ларисы Долиной с рекламой интернет-магазина «АйфонБерри». Директор певицы сообщил, что ролики с артисткой сгенерировали нейросети. После их появления был подан иск о защите чести и достоинства.

– Лариса Долина на своих страницах ничего не публиковала, закон о рекламе мы знаем, за незаконное использование имени артиста нами был подан иск о защите чести и достоинства или деловой репутации. Большая часть видео, которые я лично видел в интернете, созданы через нейросеть, – цитирует Пудовкина «РИА Новости».

Директор артистки рассчитывает, что правоохранители оперативно разберутся в произошедшем, установят причастных и привлекут виновных к ответственности. Он также уточнил, что особое внимание необходимо уделить тем, кто заключал договоры, получал деньги, но не исполнял взятые на себя обязательства. Он подчеркнул, что в ситуации могут усматриваться признаки уголовного преступления.

Отметим, что сегодня в телеграм-каналах распространились публикации, в которых утверждается, что Лариса Долина рекламирует этот магазин.

Напомним, что в прошлом году Долина стала жертвой мошенников при продаже квартиры. Певица обратилась в суд и смогла вернуть недвижимость, тогда как покупательница лишилась и приобретенного жилья, и выплаченных за него денег.

Подобные истории уже получили неофициальное название «бабушкины схемы». Добросовестный покупатель приобретает квартиру, но спустя время продавец заявляет, что стал жертвой мошенников, и через суд добивается отмены сделки. В итоге недвижимость возвращается прежнему владельцу, а покупателю компенсируют стоимость квартиры. Однако потраченные время, силы и нервы никто вернуть не может.