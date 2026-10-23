Омичку отправили на восемь лет в колонию за убийство мужа из-за телевизора

Фото: Omskinform.ru

Куйбышевский районный суд Омска признал 58-летнюю омичку виновной в убийстве супруга и приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Наказание женщина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Как выяснилось в суде, трагедия произошла 18 июня этого года в комнате общежития на улице Степной. Во время ссоры мужчина ударил супругу по голове. После этого они продолжили распивать алкоголь, однако вскоре между ними возник новый конфликт – из-за выбора телепередачи. В разгар перепалки женщина схватила кухонный нож и ударила мужа в грудную клетку. От полученного ранения мужчина скончался.

Смягчающими обстоятельствами суд признал признание вины, раскаяние женщины, ее активное содействие раскрытию преступления, а также состояние здоровья. Кроме того, при вынесении приговора было учтено, что погибший систематически избивал супругу в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельств, отягчающих наказание, установлено не было.

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу. Участники процесса вправе обжаловать его в установленном порядке.