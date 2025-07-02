Омск-Информ
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·Общество

СМИ пишут, что появилась и дата его открытия.

В России решено расширить систему военного образования, и в недрах военного ведомства обсуждается план по открытию 15 военных вузов. Произойдет это в 2025-2034 годах, как сообщают «Известия».

Начнут с Саратовского высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты и Нижегородского высшего военного инженерного училища. В 2026 году настанет очередь Челябинского высшего танкового командного училища, Ульяновского военного авиационного училища летчиков и Новочеркасского военного командного училища связи.

В 2027 году – военного училища войск беспилотных систем в Московской области. В 2028-м – Омского высшего общевойскового командного училища. В 2029-м – Красноярского училища радиоэлектроники ПВО. В 2032 году – Пушкинского училища воздушно-космической обороны.

Также предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в Севастополе, Самаре, Новосибирске и Хабаровске. В 2034 году примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи.

В Омске военное училище существовало на базе бывшего царского кадетского корпуса. Последний выпуск офицеров состоялся в марте 1999 года. Помещение, где оно располагалось, вряд ли будет востребовано для современного военного вуза. Тем более что часть его займет школа цифровых технологий «Школа 21». 

Наталья Корнеева
·Общество

СМИ пишут, что появилась и дата его открытия.

В России решено расширить систему военного образования, и в недрах военного ведомства обсуждается план по открытию 15 военных вузов. Произойдет это в 2025-2034 годах, как сообщают «Известия».

Начнут с Саратовского высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты и Нижегородского высшего военного инженерного училища. В 2026 году настанет очередь Челябинского высшего танкового командного училища, Ульяновского военного авиационного училища летчиков и Новочеркасского военного командного училища связи.

В 2027 году – военного училища войск беспилотных систем в Московской области. В 2028-м – Омского высшего общевойскового командного училища. В 2029-м – Красноярского училища радиоэлектроники ПВО. В 2032 году – Пушкинского училища воздушно-космической обороны.

Также предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в Севастополе, Самаре, Новосибирске и Хабаровске. В 2034 году примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи.

В Омске военное училище существовало на базе бывшего царского кадетского корпуса. Последний выпуск офицеров состоялся в марте 1999 года. Помещение, где оно располагалось, вряд ли будет востребовано для современного военного вуза. Тем более что часть его займет школа цифровых технологий «Школа 21». 

Наталья Корнеева