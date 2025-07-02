СМИ пишут, что появилась и дата его открытия.

В России решено расширить систему военного образования, и в недрах военного ведомства обсуждается план по открытию 15 военных вузов. Произойдет это в 2025-2034 годах, как сообщают «Известия».

Начнут с Саратовского высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты и Нижегородского высшего военного инженерного училища. В 2026 году настанет очередь Челябинского высшего танкового командного училища, Ульяновского военного авиационного училища летчиков и Новочеркасского военного командного училища связи.

В 2027 году – военного училища войск беспилотных систем в Московской области. В 2028-м – Омского высшего общевойскового командного училища. В 2029-м – Красноярского училища радиоэлектроники ПВО. В 2032 году – Пушкинского училища воздушно-космической обороны.

Также предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в Севастополе, Самаре, Новосибирске и Хабаровске. В 2034 году примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи.

В Омске военное училище существовало на базе бывшего царского кадетского корпуса. Последний выпуск офицеров состоялся в марте 1999 года. Помещение, где оно располагалось, вряд ли будет востребовано для современного военного вуза. Тем более что часть его займет школа цифровых технологий «Школа 21».