Одно из помещений на улице Ленина отдадут под школу цифровых технологий «Школа 21».

В здании столовой бывшего кадетского корпуса на улице Ленина в Омске уже в этом году откроют бесплатную школу цифровых технологий «Школа 21». Соглашение об этом сегодня на ПМЭФ-2025 подписали правительство Омской области, Сбер и «Газпром нефти». На данный момент в здании, где разместится будущая школа, ведутся ремонтные работы.

– Образовательные услуги будут доступны всем желающим, кто хочет получить дополнительные знания в сфере цифровых технологий, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В 2020 году здания на территории бывшего кадетского корпуса признали аварийными, однако спустя пять лет эксперты неожиданно признали объекты пригодными для эксплуатации. «Школа 21» стала первым объявленным объектом на этой территории. Ранее сообщалось, что корпусу хотят сохранить военное назначение.