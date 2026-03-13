В омской мэрии обсуждают судьбу территории кадетского корпуса

В новый проект планировки территории занесли существующие объекты.

Фото: admomsk.gosuslugi.ru

В администрации Омска стартовали общественные обсуждения, посвященные будущему участка в историческом центре города. На обсуждение вынесен вопрос планировки территории, расположенной между улицами Короленко, Чкалова, Ленина и набережной Иртыша. Именно здесь находится комплекс зданий бывшего кадетского корпуса.

Подготовленный по заказу департамента архитектуры документ фактически легализует те градостроительные изменения, которые наметились в этой локации в последнее время. В частности, на набережной Тухачевского теперь официально значится строящееся здание гостиницы. Кроме того, бывшие корпуса столовых в проекте получили новый статус – теперь они обозначены как учебные площадки «Школы 21».

Несмотря на появление новых объектов, кардинальной перекройки исторического облика не планируется. Согласно документации, основной архитектурный ансамбль вдоль улицы Ленина сохранится в неизменном виде. Главный учебный корпус, здание штаба, казарма и спортивный комплекс остаются на своих исторических местах. Также в обновленном плане сохранено существующее здание общежития на улице Чкалова.