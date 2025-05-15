Такой вывод сделали эксперты после обследования. Пять лет назад именно аварийное состояние объекта стало причиной для строительства нового учреждения за парком Победы.

Губернатор Омской области объявил в своем телеграм-канале сенсационные итоги обследования зданий бывшего кадетского корпуса. Исключения составили помещения, в котором располагался тир.

– По предварительной экспертной оценке, помещения признаны годными к эксплуатации, – написал Виталий Хоценко. – Сейчас мы прорабатываем направления, связанные с использованием объектов имущественного комплекса зданий бывшего кадетского корпуса.

Глава региона уверил, что свое образовательное назначение корпус сохранит, но держит интригу.

– О назначении объекта, который там планируем создавать, объявим на полях ПМЭФ-2025 в середине июня, – заметил он.

Добавим, что борьба за кадетский корпус началась в 2020 году, когда здание на улице Ленина закрыли, официально – из-за аварийного состояния. На время омских кадетов устроили в Кемеровское и Ставропольское президентские кадетские училища, а в Омске за парком Победы для них построили новое здание. Спустя два года Министерство обороны России передало объект в собственность города, и почти сразу стали говорить о сносе зданий, расположенных в самом центре города и строительстве на месте кадетского корпуса жилого квартала.

В 2023 году горсовет одобрил решение мэрии передать здания в областную собственность. Как пояснил тогдашний директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня (ныне мэр Томска), такая передача целесообразна в связи с нехваткой бюджетных средств для содержания и сохранения исторического комплекса. Вместе со зданиями в собственность отходила и земля под ними.

Появились желающие отреставрировать корпуса, но концепт, который предлагал инвестор, предполагал большой объем жилой застройки. На защиту исторических зданий встало Омское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры – общественная организация, ведущая деятельность в сфере охраны и популяризации объектов культурного наследия и казачье сообщество. Обществеников поддержали воспитанники корпуса и выпускники военного училища. Они выступили против того, чтобы уникальную архитектуру исторической части города разрушили в пользу высотной застройки и записали обращение к властям прямо на плацу экс-«кадетки».

С застройкой пришлось тормознуть, и власти стали примерять территорию к различного рода событийным мероприятиям. Прошли здесь фестиваль зимних видов спорта, «Штормфест», полумарафон. Тем временем объявили повторную экспертизу исторических корпусов, а в пристрое 1968 года даже начали ремонт. Судьбу «кадетки» связывали с различного рода образовательными учреждениями и учреждениями культуры.

Добавим, что свою историю корпус ведет с 1813 года (13 мая отмечается его день рождении). Он был открыт в честь победы в первой Отечественной войне, тогда было создано войсковое казачье училище. С него и начинается история становления и развития военно-профессионального образования в Омске.