«Еще 200 лет простоит»: Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса в Омске

В исторической локации планируется сохранить образовательный профиль.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах по дальнейшему использованию комплекса зданий старого кадетского корпуса на улице Ленина в центре города. Одно из исторических зданий – бывшей столовой для кадетов и офицеров – преобразовать в цифровую образовательную «Школу 21».

– Она, кстати, одна из самых крупных в стране, на 300 с лишним рабочих компьютеров, соответственно, на 300 человек поток. Мы можем принимать, и могу сказать, что эта школа уже притягивает к себе не только омичей, но и жителей других регионов и других стран, причем не только соседнего Казахстана, но и из африканских стран. Здесь ребята проходят обучение, в потоках участвуют дети из азиатских стран и более 30 регионов, – отметил губернатор.

Что касается остальных зданий комплекса, то, по словам Хоценко, главная задача – сохранить образовательный профиль.

– Не факт, что он будет военный, но мы продолжаем все равно с Министерством обороны Российской Федерации тему о воссоздании высших учебных заведений прорабатывать. Конечно, желание есть большое и у выпускников данного учебного заведения. Я говорю об общевойсковом училище командного имени Фрунзе – воссоздать именно его здесь, – заявил губернатор.

Если не удастся воссоздать общевойсковое училище, комплекс зданий будет использоваться для развития образовательной, просветительской и культурной функций. По его словам, здания старого кадетского корпуса стоят уже более 200 лет и должны простоять еще не меньше.