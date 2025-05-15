По данным инсайдеров, в легендарных стенах могут открыть военное учебное заведение.

Появилась конкретика по судьбе бывшего кадетского корпуса на улице Ленина. Как объявлял ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко, итоги обследования показали, что здания, являющиеся памятниками архитектуры, пригодны для эксплуатации. Эти данные идут вразрез с исследованиями 2019 года, выявившими якобы угрозу «лавинообразного обрушения». В 2020 году заведение закрыли.

А для кадетов в 2021 году оперативно построили новый корпус на Левом берегу. Чтобы понять, для чего это затевалось, достаточно вспомнить, что хищения, в том числе в ходе строительства новой «кадетки», фигурируют в уголовном деле бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Пустующие помещения заведения на Ленина планировалось пустить под снос с последующей застройкой жилого микрорайона.

Однако, по свежим данным омского губернатора, фундамент и стены памятников не вызывают никаких опасений. О назначении объекта, который там планируется создавать, губернатор обещал рассказать на Петербургском экономическом форуме в середине июня.

«Омск-информ» выяснил, какая судьба уготована историческим объектам. По данным инсайдеров, рассматривалось два варианта развития событий. Однако заведению сохранят военное назначение.

– Нынешние власти пытались завести на этот объект инвестора. Даже показывали здания главе Сбера Герману Грефу, рассчитывая отдать под учебное заведение финансовой структуры. Параллельно помещения смотрело Минобороны. Сейчас в кулуарах муссируется информация о том, что зданиям вернут статус военного учебного заведения, – утверждает анонимный собеседник редакции.

В пользу этой версии склоняется и бывший начальник Омского кадетского корпуса, Герой Советского союза, полковник Николай Кравченко.

– Там могут сделать общевойсковое училище. Но пока это открытый вопрос, – отметил Кравченко.

Вероятнее всего, на этих площадях действительно могут разместить военное учебное заведение. В областном правительстве пока не раскрывают, что конкретно планируется разместить в зданиях, часть из которых, как, например, штаб и казарма, возведены в 1850-х гг.

Кадетский корпус считается легендарным учреждением. За более чем 200 лет из его стен вышел весь цвет Российской армии: генерал русской армии Лавр Корнилов, казахский просветитель Чокан Валиханов, командующий войсками Сибирского военного округа Николай Куйбышев, исследователи Сибири Григорий Потанин и Николай Ядринцев. В 2000-е годы учреждение в «старых» помещениях регулярно занимало первое место среди подобных заведений Министерства обороны России.