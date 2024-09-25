В деле фигурируют три объекта. Общий ущерб оценивают в более 2 млрд рублей.

Стали известны подробности уголовного дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного Следкомом РФ в апреле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Помимо него, арестован обвиняемый в даче этой самой мзды высокопоставленному военному чиновнику совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

По данным ТАСС со ссылкой на источники правоохранительных органах, дело Тимура Иванова связано со строительством трех кадетских корпусов.

– Тимур Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, два из которых Омский и Кемеровский. Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой», – уточняет информагентство.

По данным силовиков, Иванов получил взятку за заключение контрактов на выгодных условиях для «Олимпситистроя». Бывший замминистра обеспечил индексацию каждого из объектов на 10 % от верхней стоимости. В итоге ущерб государству оценивается на сумму 2,18 млрд рублей.

Сам обвиняемый настаивает, что индексация связана с увеличением фактических объемов строительства, а объекты введены и работают. Сам он не знал, кто принимал эти корпуса, конкурсные процедуры проходили не в Минобороны РФ.

Уголовное дело в отношении Тимура Иванова возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Новый кадетский корпус в Омске ООО «Олимпситистрой» построило на улице Суворова за 6,8 миллиарда рублей за 10 месяцев.