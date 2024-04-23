Тимур Иванов курировал строительство детского инфекционного стационара. А теперь его подозревают в получении взятки.

Тимур Иванов курировал строительство детского инфекционного стационара. А теперь его подозревают в получении взятки.

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали за получение взятки, сообщили в Следственном комитете.

- По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия, - говорится в сообщении.

Напомним, что Тимур Иванов чуть больше месяца назад был в Омске. Он побывал на строительной площадке детского инфекционного стационара, который возводит в городе военно-строительная компания Минобороны России.

Как отмечает Readovka, последнее появление в публичном пространстве Тимура Иванова было за день до задержания, когда он как раз говорил о строительстве медицинского центра для детей в Омске.

Отметим также, что в 2022 году Тимур Иванов подписал приказ о безвозмездной передаче имущественного комплекса зданий по улице Ленина, 26, где раньше располагался Омский кадетский корпус, из федеральной собственности в собственность города Омска.

В Минобороны Иванов отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, а также жилищное и медицинское обеспечение Вооруженных сил. Через него проходили все строительные проекты, связанные с созданием и реконструкцией военной инфраструктуры. На пост замминистра обороны Тимур Иванов был назначен в мае 2016 года. До этого с 2013 по 2016 годы он был гендиректором подведомственного Минобороны «Оборонстроя». С 2012 по 2013 Иванов занимал должность зампредседателя правительства Московской области.