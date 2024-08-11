Омск-Информ
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·Промышленность

В ведомстве убеждены, что машина – высший класс.

В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации обнародовали кадры объективного контроля результатов работы омского танка Т-80БВМ по укреплениям и живой силе.

– Машина – высший класс.  Экипаж танка Т-80БВМ, используя рельеф местности, выехал на стрельбу с закрытой огневой позиции. Корректировка огня производилась с использованием беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, – уточняется в отчете обороны.

Танки данной модели производит Омский завод транспортного машиностроения.

·Промышленность

В ведомстве убеждены, что машина – высший класс.

В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации обнародовали кадры объективного контроля результатов работы омского танка Т-80БВМ по укреплениям и живой силе.

– Машина – высший класс.  Экипаж танка Т-80БВМ, используя рельеф местности, выехал на стрельбу с закрытой огневой позиции. Корректировка огня производилась с использованием беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, – уточняется в отчете обороны.

Танки данной модели производит Омский завод транспортного машиностроения.