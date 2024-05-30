Забор на проспекте Маркса начали сносить. Там планировали построить жилье. Однако застройщик не смог ответить, почему начались такие работы.

Забор на проспекте Маркса начали сносить. Там планировали построить жилье. Однако застройщик не смог ответить, почему начались такие работы.

В Омске начали сносить забор, который располагается на территории бывших складов Минобороны на проспекте Маркса. Об этом сообщает NGS55.RU. Застройщиком этой территории является Михаил Попов. На участке площадью 5,36 га планировали построить жилье.

По информации издания, Попов не смог прокомментировать, почему снесли забор.