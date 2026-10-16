Омичам внезапно отменят скидку на проезд, которую обещали оставить до конца года

Акция с экономией 10 рублей при оплате по геолокации завершится 18 октября.

Omskinform.ru

В Омске в воскресенье, 18 октября, последний день будет действовать скидка на проезд в общественном транспорте при оплате по геолокации. До этого времени пассажиры еще могут сэкономить 10 рублей на каждой поездке. Об этом сообщили в группе «ОмскТранспорт» во «ВКонтакте».

– 18 октября заканчивается срок действия акции «Скидка 10 рублей при оплате через Геопэй». С 19 октября на всех маршрутах будет действовать обычный тариф для безналичных способов оплаты, сам способ оплаты продолжит работать в прежнем режиме, – говорится в сообщении.