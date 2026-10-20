Омич устроил ночную погоню и снес светофор

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Ранним утром на пересечении улиц Лукашевича и Волгоградской развернулась погоня. Около 05:46 водитель автомобиля ВАЗ-2110 проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке и попытался оторваться от преследования.

В ходе непродолжительной гонки на высокой скорости нарушитель трижды проскочил на красный свет, совершил серию опасных маневров и в итоге протаранил светофорный объект. За рулем разбитой «десятки» оказался 20-летний омич. Задержанный не имел водительского удостоверения и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении задержанного полицейские составили целый пакет административных протоколов, включая невыполнение требований об остановке, пьяную езду без прав, отсутствие ОСАГО, повторные проезды на запрещающий сигнал и повреждение дорожных конструкций.

Суммарный размер штрафов превысит 70 тыс. рублей. Кроме того, нарушителю придется полностью оплатить восстановление сбитого светофора.