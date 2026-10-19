Омский водитель влетел в опору ЛЭП и погиб

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Трагическая авария произошла сегодня утром в Тюкалинском районе. В дежурную часть полиции поступил сигнал о ДТП с пострадавшими на территории села Валуевка.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 62-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» ехал по улице Береговой. Возле дома № 26 автомобилист не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и врезалась в опору ЛЭП.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Водитель скончался на месте происшествия до приезда медиков. Точные причины и все обстоятельства смертельного инцидента будут установлены в ходе начавшейся проверки.