Молодой водитель погиб в жестком ДТП на трассе под Омском

Авария произошла ранним утром на дороге Сыропятское – Алексеевка.

Фото: vk.com/55mvd

В Омской области устанавливают обстоятельства аварии, унесшей жизнь человека.

По предварительной информации, сегодня около шести часов утра 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по автодороге Сыропятское – Алексеевка. На пятом километре пути мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и врезался в дерево.

Водитель ВАЗа погиб до приезда медиков. Его 22-летнюю пассажирку с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

Напомним, ранее стало известно, что наезд на «зебре» обернулся для омички проблемами со слухом и зрением.