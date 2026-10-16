Омичка получила проблемы со слухом и зрением после наезда на «зебре»

Авария произошла на улице Волгоградской.

Omskinform.ru

В Омске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Согласно материалам следствия, вечером 14 февраля водитель автомобиля «ЛИФАН X60FL» наехал на 43-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Волгоградской.

В результате ДТП женщина получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Среди последствий – тугоухость и нарушение зрения.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу.