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Сегодня около 16:40 в дежурную часть омской Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП с участием ребенка, произошедшем в Советском округе Омска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным сведениям, за рулем «форда» находилась 31-летняя женщина. Двигаясь по двору многоэтажки на улице Бархатовой, она врезалась в 5-летнего мальчика. Ребенок выкатился на проезжую часть с ледяной горки. Пострадавшего доставили в больницу.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция обратилась к родителям с напоминанием о необходимости внимательно следить за зимними развлечениями детей. Специалисты советуют разрешать катание только на специально оборудованных горках, которые находятся вдали от проезжей части и автомобильных дорог.