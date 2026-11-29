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В Омске мужчина потерял больше 1,6 млн рублей, поверив в заработок на криптовалюте. В полицию 34-летний житель Советского округа обратился сам, сообщили в УМВД.

В начале августа он нашел в интернете объявление о заработке на криптовалюте. С ним связался «финансовый эксперт», помог установить приложение для инвестиций, мужчина зарегистрировал криптокошелек и перевел 13 тысяч рублей. Потом к общению подключилась девушка по имени София, представившаяся финансовым аналитиком платформы. Для доверия аферисты позволили вывести 5 тысяч рублей.

Поверив в схему, омич снял 605 тысяч рублей накоплений на автомобиль и передал наличные курьеру во дворе дома на проспекте Мира. В начале сентября платформа перестала проводить операции. Мужчине объяснили это превышением лимита и необходимостью внести средства для разблокировки счета. Он оформил кредиты, отправил на виртуальный кошелек 285 тысяч рублей и заплатил 147 тысяч рублей комиссии за разблокировку.

В октябре мужчина приобрел годовую «лицензию инвестора» за 113 тысяч рублей и дополнительно выплатил 87 440 рублей комиссии. В ноябре мошенники пообещали выдать средства через известный банк – омич оплатил комиссию, страховой депозит, «декларацию криптосчета» и справку 3-НДФЛ на 384 378 рублей. После последнего перевода собеседники исчезли.

Общая сумма ущерба составила 1 634 818 рублей. Следователь возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальное наказание по ней – до 10 лет лишения свободы.

В полиции напомнили: мошенники сначала позволяют вывести небольшую сумму, чтобы втереться в доверие.