Omskinform.ru

Сегодня днем, 27 ноября, в Омске столкнулись два пассажирских автобуса, следовавших по маршрутам № 110 и № 51. В результате аварии пострадала женщина, находившаяся в одном из салонов.

По предварительным данным, авария произошла сегодня днем на проспекте Карла Маркса. Водитель автобуса «ЛиАЗ», перевозившего 15 пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автобус «ПАЗ». Последний следовал по маршруту № 51, в его салоне находились 16 человек.

Медицинская помощь потребовалась пассажирке «ЛиАЗа» – женщине 1978 года рождения. Информация о других пострадавших пока не поступала.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Прокуратура Омска взяла на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, сегодня вечером из-за аварий Омск сковали семибалльные пробки.