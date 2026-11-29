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В Омске пенсионер отдал курьеру больше 2 млн рублей, поверив в «взлом» на «Госуслугах». Сначала мужчине позвонил якобы сотрудник портала и сообщил, что его аккаунт взломали, а вскоре пообещал звонок от правоохранительных органов.

Звонившие представились полицейскими и предложили передать наличные курьеру – якобы для декларирования денег. Пенсионер согласился и отдал больше 2 млн рублей. В полицию он обратился 8 ноября, когда понял, что его обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, человека, причастного к преступлению, задержали.

Помимо этого, в полиции отметили: с начала года в регионе зарегистрировали 4265 IT-преступлений, а установленный ущерб превысил 1,18 млрд рублей. Сотрудники правоохранительных органов, банков и госведомств не требуют передавать наличные курьерам, переводить деньги на «безопасные счета» или проводить их проверку, напомнили в ведомстве.