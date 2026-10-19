Омич на «Ладе» протаранил иномарку: четверо попали в больницу

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Накануне около 19:00 на Красноярском тракте в Омске произошло жесткое ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель «Лады-Гранты», двигаясь со стороны проспекта Менделеева, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Ниссан-Икс-Трейл».

В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также пассажиры «Лады» – 45-летняя женщина и 5-летний мальчик. Всех четверых пострадавших передали медикам.

При оформлении аварии автоинспекторы выяснили, что нарушили законы оба участника ДТП. В отношении водителя «Лады» составили протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ). На 27-летнюю женщину, управлявшую «ниссаном», завели административное дело за езду без водительских прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего.