Омская жар-птица попала в ДТП с пострадавшими

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Полиция проводит проверку по факту ночной аварии в Любинском районе, где пострадали два человека. Инцидент произошел накануне около полуночи на первом километре трассы Любино – Большаковский.

Сорокалетний мужчина за рулем иномарки «Джили» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в скульптуру жар-птицы. Травмы различной степени тяжести получили две пассажирки автомобиля в возрасте 37 и 38 лет, которых госпитализировали медики.

Прибывшие на место автоинспекторы установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось также, что машина не была зарегистрирована в установленном порядке, а у автомобилиста отсутствовал полис ОСАГО.

В отношении нарушителя возбуждены административные производства за пьяную езду, отсутствие страховки, езду на незарегистрированном транспорте, а также за причинение вреда здоровью пассажиров средней и легкой тяжести. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.